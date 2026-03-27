Der Noch-Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat am Freitag 27 Personen den Landesverdienstorden überreicht. Dabei spielte auch der VfB Stuttgart eine große Rolle.
27.03.2026 - 21:34 Uhr
Auf das erste Foto durfte er noch mit drauf, der Gast aus Baden. Dann aber forderte Tanja Gönner noch „ein VfB-Foto“ ein – und Fritz Keller wandte sich lachend ab. Der frühere Präsident des SC Freiburg und des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte aber keinen Grund, der früheren Landesministerin und Aufsichtsrätin des VfB Stuttgart ihren Wunsch übel zu nehmen. Sie machte also ihr Foto mit dem Para-Leichtathleten Niko Kappel und dem früheren VfB-Profi Thomas Hitzlsperger. Und alle zusammen freuten sich über das golden glänzende Kreuz an ihrem jeweiligen Oberteil.