Der Noch-Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat am Freitag 27 Personen den Landesverdienstorden überreicht. Dabei spielte auch der VfB Stuttgart eine große Rolle.

Auf das erste Foto durfte er noch mit drauf, der Gast aus Baden. Dann aber forderte Tanja Gönner noch „ein VfB-Foto“ ein – und Fritz Keller wandte sich lachend ab. Der frühere Präsident des SC Freiburg und des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte aber keinen Grund, der früheren Landesministerin und Aufsichtsrätin des VfB Stuttgart ihren Wunsch übel zu nehmen. Sie machte also ihr Foto mit dem Para-Leichtathleten Niko Kappel und dem früheren VfB-Profi Thomas Hitzlsperger. Und alle zusammen freuten sich über das golden glänzende Kreuz an ihrem jeweiligen Oberteil.

Sowohl Keller, als auch Gönner, Kappel und Hitzlsperger sind am Freitagabend im Stuttgarter Neuen Schloss mit dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Die höchste Auszeichnung des Landes wurde ihnen – und 23 weiteren Personen – vom Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann überreicht. „Ich habe“, sagte der bald aus dem Amt scheidende Landesvater, „Sie alle gerne geehrt.“ Und: „Sie alle sind Menschen, die in unserer Gesellschaft herausragen, weil Sie sich einsetzen, die Initiative ergreifen, Besonderes leisten im Ehrenamt oder im Beruf.“

Gönner, lobte Kretschmann, habe neben ihren politischen Ämtern „den Belangen von Menschen mit Beeinträchtigungen eine Stimme“ verliehen und setze sich in verschiedenen Institutionen für soziale Belange ein. Unter anderem im deutschen Komitee des Kinderhilfswerks Unicef. Als Funktionärin im Fußball habe sie zudem die Gründung der VfB-Stiftung „eng begleitet“.

Niko Kappel, Paralympicssieger und Weltmeister im Kugelstoßen der Kleinwüchsigen, macht sich seit Jahren für Inklusion stark, gründete einen Verein zur Förderung von Para-Leichtathletik-Talenten und saß jahrelang im Gemeinderat von Welzheim. Die Auszeichnung, sagte er gegenüber unserer Redaktion, sei „eine Riesenehre“ und etwas „ganz Besonderes“. Mit großen Respekt hörte er die Lebensgeschichten der anderen Ordensträgerinnen und -träger. „Das ist alles beeindruckend“, sagte er und fügte lachend an: „Da fühle ich mich gleich noch ein bisschen kleiner.“ Um die Auszeichnung entgegennehmen zu können, unterbrach er extra sein Trainingslager in der Türkei.

Thomas Hitzlsperger kam aus London angereist und war ebenfalls beeindruckt vom Kreis der Geehrten. „Es ist enorm, was diese Leute leisten“, sagte er – und meinte: „Wow, dass ich einer von ihnen sein darf.“ Der Ministerpräsident würdigte den früheren Fußballer und Vorstandschef des VfB: „Ihr Einsatz für Offenheit und Toleranz bringt uns einer modernen, vielfältigen Gesellschaft näher.“

Aus dem Bereich des Sports wurde zudem Elvira Menzer-Haasis, die frühere Präsidentin des Landessportverbands Baden-Württemberg, ausgezeichnet.