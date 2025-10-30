Die in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratene Mannheimer Brauerei Eichbaum hat vor 30 Jahren lokalpatriotische Biertrinker in Stuttgart zum Schäumen gebracht.
30.10.2025 - 16:05 Uhr
„Sturm im Bierglas“ hat unsere Redaktion vor 30 Jahren getitelt: was herkunftsbewusste Stuttgarter Biertrinker im Jahr 1995 zum Schäumen brachte, war aber nicht etwa der sowieso jährliche steigende Preis für die Wasen-Maß. Vielmehr hatte das Land entschieden, den nagelneuen Biergarten im Mittleren Schlossgarten von einer Brauerei aus dem Kurpfälzischen beliefern zu lassen.