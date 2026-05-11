Eigene Dienststelle gegründet 10 000 Ausländer warten in Stuttgart auf Einbürgerung
Die Stadt Stuttgart reagiert auf die Kritik an der langen Bearbeitungszeit von durchschnittlich 21 Monaten. Vor allem Flüchtlinge wollen Deutsche werden.
Die Stadt Stuttgart reagiert auf die Kritik an der langen Bearbeitungszeit von durchschnittlich 21 Monaten. Vor allem Flüchtlinge wollen Deutsche werden.
Die Zahl der Einbürgerungsanträge in Stuttgart steigt rasant – und die Stadt kommt kaum hinterher. Mehr als 10 000 Verfahren sind offen, die Bearbeitung dauert im Schnitt 21 Monate. Unter Betroffenen macht sich Unmut breit, häufig wird deshalb der Klageweg beschritten. Mehr als die Hälfte der offenen Verfahren sei allerdings noch kein Jahr alt, erklärte die Behörde auf Anfrage. Weitere 3561 Anträge lägen zwischen einem und zwei Jahren zurück.