Ein Stromausfall legt Teile Berlins lahm. Wie lebt es sich ohne Strom, Handy, Informationen? Ein Erfahrungsbericht.
04.01.2026 - 09:49 Uhr
Berlin - Es sind Szenen wie aus einem Hollywoodthriller. Der Berliner Südwesten ist von der Stromversorgung abgeschnitten. Vermutlich ein Brandanschlag auf eine Stromtrasse am Teltowkanal. Täter: noch unbekannt. Das Motiv: noch unbekannt. Das Landeskriminalamt ermittelt. Noch bis Donnerstag müssen sich bis zu 45 000 Berliner Haushalte auf ein Leben ohne Strom einstellen.