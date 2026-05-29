Ein Fall von Cancel Culture Kein Mensch braucht dieses Moralspektabel
Ist der Westen besser als sein Ruf? Unser Kolumnist Jörg Scheller geht der Frage nach, warum Denker wie der Philosoph Philipp Hübl gerade bei Linken Widerstand wecken.
Ist der Westen besser als sein Ruf? Unser Kolumnist Jörg Scheller geht der Frage nach, warum Denker wie der Philosoph Philipp Hübl gerade bei Linken Widerstand wecken.
An der Kunstakademie Nürnberg spielten sich vor einem Monat turbulente Szenen ab. Linke studentische Aktivisten versuchten mit lauter Musik, Zwischenrufen, Kochtopfklappern, dem Abdecken des Projektors sowie dem Erklimmen der Bühne den Auftritt des Philosophen Philipp Hübl ebendort, wenn nicht gänzlich zu verhindern, so doch nachhaltig zu stören und ihn in seiner vorgesehenen Form zu verunmöglichen.