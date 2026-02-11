Im Hinspiel hatte der SV Leonberg/Eltingen noch mit 64:80 verloren, beim erneuten Landesliga-Duell mit dem TSB Schwäbisch Gmünd drehte das Team von Trainer Niko Tokas den Spieß um und schlug den Gast mit 83:58.

Bereits nach den ersten zehn Minuten lagen die Hausherren mit 27:10 in Führung, die Defensive stand solide und in der Offensive zeigte die Mannschaft um Topscorer Dimitrios Androutsopoulos (26 Punkte) eine Mischung aus schnellem Umschalten und sehenswerten Kombinationen – sie legte sich den Gegner zurecht. Beim TSB waren schon früh erste Resignationserscheinungen zu sehen, wenngleich der zweite Durchgang mit 15:14 an die Gäste ging.

Dimitrios Androutsopoulos (Mi.) sammelte die meisten Punkte für den SV. Foto: Andreas Gorr

Der Tokas-Truppe gelang es nicht mehr, die schnellen Kontersituationen, die normalerweise zu ihren großen Stärken zählen, zielsicher auszuspielen. „Heute haben wir das völlig verkackt“, monierte Trainer Tokas, der nach der Pause jedoch wieder einen dominanteren Auftritt seiner Schützlinge sah. Einzig Gegenspieler David Bernand stellte die SV-Spieler mit seinen Körpermaßen deutlich jenseits der zwei Meter hin und wieder vor Schwierigkeiten, „gegen dieses Biest kann niemand etwas machen“, konstatierte der Trainer. Gut für sein Team, dass dem Hünen wie seinen Mitspielern vielfach das Wurfglück abkam; ein Problem, welches Tokas sonst oft von seiner eigenen Mannschaft kennt, die sich zu häufig mit schwachen Trefferquoten selbst im Weg steht.

Zufrieden mit den eigenen Fouls: Niko Tokas Foto: Andreas Gorr

Kurz vor Spielende kassierten die Gäste gleich vier technische Fouls, da sich Spieler Simon Werner sowie Trainer Sandro Algieri zu vehement über Entscheidungen der Unparteiischen beschwerten. Dem gegenüber befand Tokas die Foulstatistik seines eigenen Teams gegenüber den letzten Wochen jedoch für verbessert. Die nun punktgleichen Gmünder auf Platz drei will Tokas noch angreifen, diese haben in den nächsten drei Spielen die anderen drei Teams aus den top Fünf der Liga vor der Brust, diese Spitzenspiele hat der SV dagegen bereits hinter sich.

TSV Malmsheim: Männer siegen knapp, aber ungefährdet

Derweil ist auch Liga-Konkurrent TSV Malmsheim nach der schmerzhaften Niederlage im Topspiel gegen den TV Nellingen am vorvergangenen Sonntag wieder in der Erfolgsspur, das Team gewann mit 90:81 beim TSV Kupferzell. Trotz der neun Punkte Differenz wollte Trainer Manuel Martinez nicht von einem engen Spiel sprechen, was auch am Vorsprung von 17 Zählern zu Beginn des vierten Viertels lag. „Dann ist es schwer, die Spannung hochzuhalten. Das Spiel war vorbei, wir haben es dann ausplätschern lassen“, erklärte der Coach. In einem laut Martinez „langweiligen Spiel“ konnte die Mannschaft um Dursun Can (20 Punkte) mit 15 Dreipunktewürfen immerhin eine Saisonbestmarke aufstellen.

Später Knockout für TSV-Frauen: vier Sekunden auf der Uhr

Die Malmsheimer Frauen hatten hingegen keinen Erfolg, der Regionalligist unterlag beim SV Möhringen knapp mit 72:73. Im kleinen Neuner-Kader des Teams spielten Sharon Anderson und die Punktbeste Nadine Sasse (18 Punkte) angeschlagen mit. Dennoch konnten die Gäste in einem schnellen Spiel auf Augenhöhe agieren, zur Halbzeit stand ein 33:33 auf der Tafel, die Entscheidung fiel spät.

In den letzten sieben Minuten gelang es dem TSV, einen Rückstand von zehn Punkten umzudrehen, vier Sekunden vor Spielende sorgte aber Nadine Kaiser-Waldmann mit zwei Punkten für die Spielentscheidung. „Bei so einem knappen Spiel ist das ärgerlich“, fand TSV-Trainerin Lisa Bonds, die sich vor allem an den unerzwungenen Fehlpässen ihres Teams störte. „Das hat uns das Genick gebrochen“, sagte Bonds, die ihre Mannschaft jedoch für die Aufholjagd am Schluss lobte: „Wir haben wirklich bis zur letzten Sekunde gekämpft.“ Ein besonderes Lob sprach Bonds der 19-jährigen Icsiss Perez für ihre starke Rebound-Leistung aus.