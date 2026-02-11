Ein Punkt Unterschied TSV Malmsheim: Basketballerinnen fehlen vier nur Sekunden
Die Landesliga-Basketballer des SV Leonberg/Eltingen schaffen gegen Schwäbisch Gmünd die Revanche. Die Frauen des TSV Malmsheim verlieren spät.
Im Hinspiel hatte der SV Leonberg/Eltingen noch mit 64:80 verloren, beim erneuten Landesliga-Duell mit dem TSB Schwäbisch Gmünd drehte das Team von Trainer Niko Tokas den Spieß um und schlug den Gast mit 83:58.