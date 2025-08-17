Der Max-Eyth-See macht mit seinem Algenproblem oft Negativschlagzeilen. Dabei ist es ein Ort, an dem Stuttgart in all seiner Vielfalt zusammenkommt, wie ein Besuch zeigt.
17.08.2025 - 17:09 Uhr
Das Restaurant Haus am See ist zur Mittagszeit gut besucht. Das Publikum ist gemischt, einige Familien mit Kindern, noch mehr Pensionäre, die ihren Sonntag genießen. Heutige Empfehlung des Hauses: Putenrahmgeschnetzeltes „Bombay“. „Du auch hier?“, schallt es von einem der Tische. Eine Frau steht auf, grüßt einen Mann, ein freudiges Wiedersehen spielt sich ab. Der Durchschnitts-Stuttgarter ist am Wochenende gerne am Max-Eyth-See, da läuft man sich schon mal über den Weg.