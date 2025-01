Viele deutsche Rentner wandern nach Thailand aus. Weil es dort warm ist, das Bier billig und der käufliche Sex erst recht. Oder gibt es noch andere Gründe? Der Tübinger Kulturwissenschaftler Raphael Reichel hat es erforscht.

Kathrin Löffler 08.01.2025 - 11:35 Uhr

Mehrmals haben die Rentner Raphael Reichel eingeladen, sie ins Nachtleben der Küstenstadt Pattaya zu begleiten. Ob er mit ihnen einen Massagesalon oder Go-Go-Club besuchen wolle? Mit dorthin gehen, wo junge Thailänderinnen Sex für Geld anbieten? „Dann siehst du mal, wie das so ist“, sagten die Rentner. Für viele von ihnen gehören solche Besuche zur gewohnten Abendgestaltung in ihrer Wahlheimat in Südostasien. Und Reichel wollte schließlich ganz genau wissen, was einen Ruhestand in Thailand für zahlreiche deutsche Männer so reizvoll macht.