Ein Einbrecher scheut offenbar das Entdeckungsrisiko nicht, und wirft mitten in Cannstatt eine Scheibe mit einem Stein ein. Zeugen geben der Polizei wichtige Hinweise.

Christine Bilger 23.08.2024 - 14:16 Uhr

Ein Einbruch in einen Laden an der Cannstatter Brunnenstraße ist nicht unbeobachtet geblieben: Zeugen sahen dort in der Nacht zum Freitag gegen 2.20 Uhr einen Mann, der sich auch offenbar keine besondere Mühe gab, um nicht aufzufallen: er warf einen Stein in die Fensterscheibe der Eingangstür des Geschäfts, um diese öffnen zu können. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Die konnte den 53-jährigen Mann festnehmen. Er kam vor einen Haftrichter, der den Haftbefehl der Staatsanwaltschaft in Vollzug setzte.