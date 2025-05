Wer hat in einem Keller der Uni Hohenheim die Ventile von Weinfässern aufgedreht? Und: Haben die Eindringlinge auch Wein gestohlen? Die Polizei ermittelt.

Christine Bilger 20.05.2025 - 17:20 Uhr

Wer lässt 6000 Liter Wein einfach im Boden versickern, ohne auch nur ein Viertele für sich abzuzwacken? Dieses Rätsel muss die Stuttgarter Polizei nun lösen. Denn am vergangenen Wochenende ist dies so – oder eventuell doch mit einer Abfüllung in mitgebrachte Behältnisse? – in einem Keller der Universität Hohenheim geschehen.