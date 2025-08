Einbrechern in die Arme gelaufen, überwältigt und gefesselt – dieses schreckliche Szenario hat eine Seniorin in Degerloch erlebt.

Christine Bilger 01.08.2025 - 12:36 Uhr

Ein wahrer Albtraum ist für eine Seniorin wahr geworden, dii in der Nacht zum Freitag durch ein Geräusch wach geworden war: Sie lief Einbrechern in die Arme, die in ihr Haus eingestiegen waren. Die Tatpersonen überwältigten die Frau und fesselten sie, um das Haus weiter durchsuchen zu können. Dabei fiel ihnen Beute von beachtlichem Wert in die Hände.