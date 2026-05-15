Zwischen Mittwoch und Donnerstag brechen Unbekannte in mehreren Stuttgarter Bezirken in Häuser und Wohnungen ein. In Untertürkheim überrascht eine Bewohnerin einen Täter.
15.05.2026 - 15:09 Uhr
Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Donnerstag (13. bis 14. Mai) in Stuttgart-Süd, Untertürkheim und Mühlhausen mehrere Einbrüche verübt. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter in ein Haus an der Straße Im Oberen Kienle sowie in eine Wohnung an der Augsburger Straße ein. Zwischen dem 13. April und Mittwoch brachen Unbekannte zudem in eine Wohnung am Regenpfeiferweg ein.