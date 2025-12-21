Melanie Wolf ist schon in jungen Jahren der Magie verfallen. Mit ihrem „Zaub-O-Mat“, dem wohl kleinsten Zaubertheater der Welt, wird sie als Lady Amanda in ganz Deutschland gebucht.
Wenn sie ihr Publikum in die faszinierende Welt der Magie entführt, verwandelt sich Melanie Wolf in die geheimnisvolle Lady Amanda – in schwarzem Gewand gekleidet mit wallender dunkelbrauner Lockenmähne. Sobald sich die Türen ihres „Zaub-O-Mats“, dem wohl kleinsten Zaubertheater der Welt, öffnen, zieht sie die Menschen mit ihren Tricks in den Bann. Dann vereinen sich Zaubertechnik, Haltung und Ausstrahlung zu einer eigenen Form der Kunst. Lady Amanda fesselt ihre Zuschauer mit schönen Geschichten. Bevor ein Trick überhaupt beginnt, schafft sie einen Raum, der neugierig macht. Am liebsten verblüfft sie ihr Publikum mit Kartenroutinen und bringt dabei geschickt ihre mit Liebe zum Detail konstruierten „Zaubermaschinen“ mit ins Spiel. Und selbstverständlich hält sie sich strickt an die Zauberregel Nummer eins: „Verrate niemals einen Tricks.“