Eine Sternenmama erzählt: „Der Tod des eigenen Kindes ist etwas Schreckliches“

Weihnachten – das Fest des Lichts, der Freude und der Hoffnung – steht vor der Tür. Lisa Glashauser freut sich auf die Feiertage, und doch haben sie für sie auch eine schmerzvolle Seite. Vor zwei Jahren verlor die heute 35-Jährige in der 18. Schwangerschaftswoche ihr zweites Kind. Ein Schicksalsschlag, der das Leben der jungen Mutter und ihre Sicht auf selbiges veränderte. „Ich bin sehr sensibel und noch empathischer geworden“, sagt sie. Positive Charaktereigenschaften, die bisweilen auch belasten können.