Eine Tochter und ihr Erbe Die 20 000 Bücher meines Vaters
Der Vater der Autorin hat in seinem Leben eine ganze Bibliothek aufgebaut. Als er stirbt, stellt sich die Frage: Was tun mit all den Büchern?
Der Vater der Autorin hat in seinem Leben eine ganze Bibliothek aufgebaut. Als er stirbt, stellt sich die Frage: Was tun mit all den Büchern?
Wenn ich mal nicht mehr da bin, musst du das alles sortieren“, pflegte mein Vater zu sagen. „Ja, kein Problem, das mache ich dann“, pflegte ich zu antworten, denn dieser Zeitpunkt würde ja noch Jahrzehnte weit weg sein. Früher als erwartet war er da.