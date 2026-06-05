Eine Tochter und ihr Erbe: Die 20 000 Bücher meines Vaters

Wenn ich mal nicht mehr da bin, musst du das alles sortieren“, pflegte mein Vater zu sagen. „Ja, kein Problem, das mache ich dann“, pflegte ich zu antworten, denn dieser Zeitpunkt würde ja noch Jahrzehnte weit weg sein. Früher als erwartet war er da.

Wenn ein Leben endet, gibt es Dinge, die zurückbleiben. Kleider, Teetassen, Wanderrucksäcke, Bettlaken, Tupperdosen, Heckenscheren. Oder im Falle meines Vaters Bücher. 20 000 hat er mal geschätzt, und wer weiß, wie viele seitdem hinzugekommen waren.

Was tut man mit 20 000 Büchern, über ein Leben hinweg zusammengetragen, wenn sie plötzlich verwaist sind? Was tut man mit der Liebe zum geschriebenen Wort, die sich in einer solchen Sammlung abbildet?

Die Sorgeberechtigten

Jahrelang waren meine Mutter und ich, die neuen Sorgeberechtigten der Bücher, unfähig, überhaupt irgendetwas damit zu tun. Die Bücher waren mein Vater, mein Vater war die Bücher, er steckte in jedem einzelnen davon. Und so kurz nach seinem Verlust kam es uns vor, als würden wir ihn erneut verlieren, wenn wir auch nur einen Heinrich Mann abgeben, nur einen Nabokov, einen Orwell.

Aber das Leben ging weiter, es veränderten sich Familienkonstellationen, Zukunftspläne, Wohnraumbedürfnisse. „Nichts ist so beständig wie der Wandel“, schrieb Heraklit von Ephesus (den mein Vater auch in seiner Sammlung hatte). Fünf Jahre nach dem Tod meines Vaters beschlossen wir, die Bibliothek, die er sich über die 67 Jahre seines Lebens aufgebaut hatte, aufzulösen.

Aber wie? Jedes einzelne Buch auf eBay oder Booklooker einzustellen, würde Jahre dauern. Und wo fängt man überhaupt an? Beim ersten Regal, mit dem ersten Buch? Muss man vorsortieren und dann alphabetisch vorgehen? Wir kontaktierten einen Buchauktionator – in der Hoffnung, dass er uns die ganze Bibliothek abnehmen, die Sahnestücke versteigern, den Rest an Antiquariate weitergeben könnte. Wir überlegten zwar, was wir behalten wollten, dachten aber auch, dass es leichter fallen würde, Abschied von den Büchern zu nehmen, wenn sie alle auf einmal weg und in guten Händen wären.

Es stellte sich heraus: Ein paar hundert Euro ließ sich mein Vater sich schöne Erstausgaben oder besonders aufwendig gemachte Werkausgaben schon mal kosten. Aber mehr nicht. Auktionatoren handeln jedoch eher mit Büchern, die mindestens vierstellige Beträge wert sind – eine „Buddenbrooks“-Erstausgabe von 1901 beispielsweise. In der Preisklasse hatte mein Vater nichts.

Woher stammen die Löcher in Goethes „Faust“?

Beim Durchsehen kamen viele Fragen, die ich gerne meinem Vater hätte stellen wollen. Warum hast du dieses Buch gekauft? Woher kommt der Brandfleck auf der Rückseite des Ringelnatz-Gedichtbands? Stammen die Löcher in Goethes „Faust“ vom Bücherwürmern? Warum hast du zwei exakt gleiche Ausgaben von Band 13 der George Orwell-Gesamtausgabe? Warum besitzt du Heinrich Manns „Henri Quatre“ auch auf Französisch und Italienisch, obwohl du beide Sprachen nicht sprichst? Dass ich auf die Fragen keine Antwort mehr bekommen werde, tut mir weh.

Haben Sie das alles gelesen?“, heißt ein 2014 erschienenes Buch von Klaus Walther und Dieter Lehnhardt, in dem sie mehrere Büchersammler erzählen ließen, warum sie sammeln und wie. Mein Vater ist einer davon. „Jeder bedeutende Autor, jedes bedeutsame Werk des 20. Jahrhunderts muss sofort griffbereit sein“, schreibt er darin. „Gewiss wäre dies heutzutage auch in digitaler Form möglich, aber an dieser Stelle muss nicht weiter ausgeführt werden, dass eine digitale Sammlung steril ist, es fehlt die so wichtige erste visuelle, haptische, ja auch olfaktorische Wahrnehmung, und zudem ist sie historisch, anders als gedruckte Bücher offeriert sie keinerlei Zeitbezug mit Hilfe von Schriftart, Bindung, Einband, Schutzumschlag; selbst die nicht immer gern gesehene individuelle Abnutzung der Bücher hat ein Timbre.“

Gunnar Fritzsche, der Vater der Autorin, zwischen den Regalen seiner Bibliothek. Foto: Dieter Lehnhardt

Jede private Bibliothek ist genau das: Eine Sammlung ausgewählter Bücher, die vom Eigentümer als lesenswert, kennenswert, habenswert eingestuft werden. Jemand anderes würde andere Bücher kaufen, ich würde andere Bücher kaufen – mehr Frauen, mehr Diversität, weniger alte weiße Männer. Ich würde andere Geschichten zu den Büchern zu erzählen haben. Ich schreibe „würde“, als ob ich noch nicht längst mit meiner eigenen Sammlung begonnen hätte. Als ob meine Bücher noch nicht längst eine komplette Wand im Wohnzimmer einnähmen, in Regalen, die mein Vater vor 20 Jahren für mich gebaut hat, zweireihig, damit man möglichst viel unterkriegen kann.

Vielleicht ist eine solche Sammlung auch zu vergleichen mit etwas Lebendigem, etwas, das wächst, mehr und mehr Platz beansprucht und zugleich absorbiert: Meine Sammlung nimmt Bücher auf, die ich der Sammlung meines Vaters entnommen habe, mehr oder weniger nach Gefühl ausgesucht. Könnte er das sehen, würde er mich dafür schelten, so wenig logisch vorgegangen zu sein, nicht überlegt zu haben, was am besten zusammenpasst.

Gleichzeitig machte es mich bei der Durchsicht der Bücher traurig zu sehen, dass Exemplare, die sich mein Vater teilweise vom Munde abgespart und mühevoll zusammengesucht hatte, nichts mehr wert waren. Bücher, bei denen der Buchauktionator abwinkte, der Antiquariatshändler den Kopf schüttelte, für die es null Anfragen und Gebote gab, als wir sie online anboten. Eine Gesamtausgabe von Heinrich Mann, im roten Leineneinband, gut erhalten, hübsch anzusehen – praktisch unverkäuflich. Eine Taschenbuchausgabe von William Shakespeares Theaterstücken, komplett, kaum Gebrauchsspuren, im Schuber – kein Interesse. In der Bibliothek meines Vaters hatten sie ihren Platz, wurden gehegt und gepflegt, jetzt sind sie nur noch Staubfänger, die ihren Platz räumen sollten.

Die Konfirmationsbibel meines Vaters ist auch noch da. Mit seinem Kürzel auf der ersten Seite, seinen Lesezeichen darin und seinem Konfirmandenspruch: „Suchet den Herrn, so werdet ihr leben, Amos 5,6, Konfirmation am 15. März 1964 in der Pauluskirche Stuttgart-Zuffenhausen.“ Warum hatte er sie aufbewahrt und offenbar darin gelesen? Wo er doch mit Mitte 20 aus der Kirche ausgetreten ist. Warum stand daneben im Regal die Konfirmationsbibel eines Gerhard Schäfer aus Maichingen? Wer ist Gerhard? Hat er seine Bibel vermisst?

Er schenkte mit gerne Bücher, die er zufällig im Laden gesehen hatte

Mein Vater und ich, wir haben uns gerne Bücher geschenkt. Er schenkte mir gerne Bücher, die er zufällig im Laden gesehen hatte. Oder welche, von denen er glaubte, dass es dazu gehört, sie gelesen zu haben. Oder welche, von denen er hoffte, sie würden mir bei meinem eigenen Schreiben weiterhelfen, das, so seine Überzeugung, noch „viel zu emotional“ sei.

Ich suchte für ihn meist Bücher aus, die eine tiefere Bedeutung haben sollten, die mit Vätern und Töchtern und ihrer Beziehung zueinander zu tun hatten. Die meisten davon kannte er natürlich, dann kommentierte er beim Auspacken sogleich: „Ach, das ist nicht der Rede wert. Muss man nicht gelesen haben! Ist aber eine schöne Ausgabe.“ In die Sammlung wanderten sie trotzdem.

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Zu seinem letzten Geburtstag vor der Krebsdiagnose (obwohl wir das freilich damals nicht wussten) schenkte ich ihm ein Buch namens „Vater und Tochter“, von Michael Dudok de Wit, ein Buch mit wenig Text und vielen Illustrationen. Vater und Tochter fahren zusammen Rad auf dem Deich. Dann nimmt der Vater ein Boot und rudert weg. Die Tochter wartet, aber der Vater kommt nicht wieder. Die Tochter geht nach Hause, wartet, wird älter, heiratet, bekommt Kinder, wird alt. Schließlich geht sie nochmals Radfahren auf dem Deich, steigt in ein Boot, rudert los. Sie schläft ein, wacht auf, etwas ist verändert. Der Vater ist zurückgekommen. Oder ist sie zum Vater gekommen?

Mein Vater sagte damals nichts zu dem Buch. Sah es an, blätterte es durch, legte es zur Seite. Nach seinem Tod fand ich es auf seinem Schreibtisch, ganz oben auf dem Stapel, wo die Bücher lagen, in die er regelmäßig hineinschaute. Jetzt steht es in meinem Regal. Lesen kann ich es nicht, weil mir sonst sofort die Tränen kommen. Ab und zu drehe ich den Kopf und vergewissere mich, dass es noch da ist.

Der Antiquar kauft uns einige Bücher mit Wert ab

Manchmal findet sich im Internet doch noch jemand, der das eine oder andere Buch ersteigert. Ich verpacke jedes einzelne sorgfältig, hoffe, dass sich jemand über einen gut erhaltenen Kästner oder einen signierten Glavinic freut. Bisweilen kommt sogar eine Rückmeldung, jemand bedankt sich für die schöne Ausgabe, die gute Verpackung.

Der Buchantiquar hat sich schließlich überreden lassen, uns einen Großteil der Bücher, die etwas wert sind, abzukaufen. Für den Rest verpflichtet er seinen Kompagnon, der einen Stand auf dem Flohmarkt am Stuttgarter Karlsplatz hat. Er bietet die Bücher, die wenige Euros wert sind, dort an. Ich überlege, mal dort vorbeizugehen, einfach um die Bücher zu sehen, und vielleicht die Menschen, die sie in die Hand nehmen.

Aber ich entscheide mich dagegen. Das Zuschauen würde nur dazu führen, dass ich ein schlechtes Gewissen bekomme, weil ich sie nicht behalte. Denn das habe ich sowieso bei jedem Kontakt mit den Büchern, das Gefühl, dass ich sie korrekterweise alle selbst behalten müsste, und einen schrecklichen Fehler begehe beim Versuch, sie weiterzugeben. Aber behalten kann ich sie nicht, schon allein aus Platzgründen kann ich das nicht, und ein Mausoleum für meinen Vater will ich in meinem Wohnzimmer auch nicht bauen.

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So leeren sich die Regale. Ich habe sieben oder acht Umzugskisten gepackt mit den Büchern, die ich behalten will. Und schließlich tauchen in den Regalreihen noch Kinderbücher auf, mehr und immer mehr, und je genauer ich sie ansehe, so wird mir klar: Mein Vater hatte diese Bücher für meine Tochter besorgt, vor seinem Tod. Sie war elf Monate alt, als er starb. Klein genug, um sich heute nicht an ihn zu erinnern, aber groß genug, dass mein Vater eine kleine Nachwuchsbibliothek für sie anlegte, Janosch, Christine Nöstlinger, Bilderbücher für jetzt, Bücher für später. Die gebe ich nicht her. Sie sind kuratiert, liebevoll zusammengesucht, für das Leserinnenleben eines kleinen Mädchens, das er nicht mehr aufwachsen sehen konnte. In den leeren Regalen zurück bleiben Staubflusen, und die weichen Pinsel, die mein Vater benutzte, um seine Bücher abzustauben. Der ein oder andere kleine Zettel, mit denen er sich bestimmte Stellen markiert hatte, und die beim Herausnehmen herausgefallen waren. Was bleibt jetzt also von den 20 000 Büchern meines Vaters? 20 000 Bücher, in jedem eine Geschichte, in jedem eine Welt, in der man sich verlieren kann, in der man wohnen kann. 20 000 Leben.

„Ich bin ein Bücherbewohner, die digitale, also nur virtuelle Welt hingegen ist unbewohnbar“, hat mein Vater über sein Sammeln geschrieben. Jetzt bewohnen andere seine Bücher, an anderen Orten, und einen Teil bewohne auch ich, nach ihm, vielleicht irgendwie auch mit ihm.

Es bleiben die Bücher, die jetzt Teil meiner Bibliothek sind, die mich an ihn denken lassen, wenn ich sie sehe oder in die Hand nehme. Und die Fragen, die ich immer noch dazu habe, auf die ich jetzt eigene Antworten zu erfinden versuche. Vielleicht war Gerhard Schäfer ein Studienkompagnon meines Vaters in Tübingen, die Konfirmationsbibel ist durch einen Zufall bei meinem Vater gelandet und geblieben. Der Brandfleck auf dem Ringelnatz ist nach einer durchgemachten Nacht entstanden, morgens bei Kaffee und Zigaretten, mein Vater wollte meiner Mutter ein Gedicht zeigen, und die Asche fiel darauf.

Bilder, die bleiben

Es bleiben die Bilder in meinem Kopf, wie mein Vater vor seinen Bücherregalen steht, ein Buch herausnimmt, vor- und zurück blättert, ein paar Zeilen überfliegt, ins nächste Kapitel springt.

Es bleiben die Bücher für meine Tochter, die auch mein Sohn irgendwann lesen kann, wenn er möchte, er kam vier Jahre nach dem Tod meines Vaters zur Welt und hat ihn nie gekannt. Und es bleibt meine Tochter, die Bücher sehr liebt und schon mit ihren neun Jahren eine beachtliche eigene Sammlung vorzuweisen hat. Die sich ärgert, wenn die Leute in der Bücherei schlecht mit den Büchern umgehen. Die manchmal ein Buch aus dem Regal zieht und sagt: „Das hat Opa für mich ausgesucht.“

Das bleibt. Nichts ist so beständig wie der Wandel. Nichts bleibt für immer. Nur die Liebe, würden Romantiker sagen. Nur die Literatur, würde mein Vater sagen. Er war ja nicht sentimental, so sagte er doch. Ab und zu drehe ich den Kopf, um nachzusehen, ob das Vater-Tochter-Buch noch da ist. Ist noch da.