Warum Deutsche wieder vom Einfamilienhaus träumen

Besser wohnen Der neue, alte deutsche Traum vom Einfamilienhaus
Ein frei stehendes Haus mit Garten: Die Sehnsucht der Deutschen – auch in der Region Stuttgart – nach dem perfekten Eigenheim ist ungebrochen, trotz der Krisen. Warum nur?
Ein frei stehendes Haus mit Garten: Die Sehnsucht der Deutschen – auch in der Region Stuttgart – nach dem perfekten Eigenheim ist ungebrochen, trotz der Krisen. Warum nur?
1960 ist ein interessantes Jahr für die noch junge Bundesrepublik Deutschland. John F. Kennedy wird in den USA zum Präsidenten gewählt, ein Politiker, den die deutsche Bevölkerung – besonders die Berliner vor dem Hintergrund des Kalten Krieges – alsbald in ihr Herz schließen wird. Im selben Jahr erfolgt mit dem Treffen zwischen Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem israelischen Ministerpräsidenten David Ben-Gurion eine Annäherung an Israel statt. Fünfzehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde bei diesem Treffen der Grundstein für die deutsch-israelischen Beziehungen gelegt.