 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport

  4. Holger Bachthaler wird neuer Trainer der Stuttgarter Kickers

Einigung erzielt Holger Bachthaler wird neuer Trainer der Stuttgarter Kickers

Einigung erzielt: Holger Bachthaler wird neuer Trainer der Stuttgarter Kickers
1
Holger Bachthaler trainiert seit Oktober 2022 den Bayern-Regionalligisten FV Illertissen. Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Die letzten Details sind geklärt, nach Informationen unserer Redaktion wird Holger Bachthaler in der neuen Regionalligasaison der Cheftrainer der Stuttgarter Kickers.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Die grundsätzliche Einigung bestand schon vor dem 4:1 der Stuttgarter Kickers gegen die TSG Balingen, nun sind die allerletzten Details geklärt und die Tinte unter dem Vertrag dürfte bereits trocken sein: Nach Informationen unserer Redaktion wird Holger Bachthaler in der neuen Saison der Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers. Die offizielle Bekanntgabe durch den Verein wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.

 

Bachhalters Vertrag beim Bayern-Regionalligisten FV Illertissen läuft am Saisonende aus. Das vereinfachte die Gespräche mit den Kickers. Der 51-Jährige selbst regelte die Modalitäten mit seinem Arbeitgeber – er ist bisher noch im öffentlichen Dienst als Geschäftsführer im Zweckverband Iller-Roth-Günz in der kommunalen Verkehrsüberwachung tätig.

Unsere Empfehlung für Sie

SGS Großaspach gegen SGV Freiberg: Mann mit Alleinstellungsmerkmal: Das sagt Laki Sbonias vor Topspiel

SGS Großaspach gegen SGV Freiberg Mann mit Alleinstellungsmerkmal: Das sagt Laki Sbonias vor Topspiel

Laki Sbonias trainierte die SG Sonnenhof Großaspach und den SGV Freiberg. Wie schätzt er vor dem Regionalliga-Topspiel am Mittwoch die Lage ein? Wie geht es ihm beim 1. FC Köln?

Ab Sommer soll Bachthaler die Kickers in die richtige Spur bringen. Die Aufgabe reizt ihn sehr, deshalb wird er wieder voll auf die Karte Fußball setzten. Das tat er auch schon in seiner Zeit in der Nachwuchsakademie bei RB Salzburg, als er als Nachfolger von Marco Rose die U18 trainierte (2017/18). Genauso wie als Chefcoach des SSV Ulm 1846 (2018 bis 2021).

Holger Bachthaler jubelt 2018 nach dem DFB-Pokal-Coup gegen Eintracht Frankfurt mit dem SSV Ulm 1846 Foto: imago/Sven Simon

Der künftige Kickers-Coach ist der erste Trainer, der auf Empfehlung von Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht in seiner zweiten Amtszeit für die Blauen nach Degerloch kommt. Zur Erinnerung: Die Entscheidung für Marco Wildersinn fiel noch in die Zeit unter Siebrecht-Vorgänger Marc Stein.

Die grundsätzliche Philosophie von Sport-Geschäftsführer und Trainer sind nun ab Sommer erstmals – seit Siebrecht Mustafa Ünal für Ramon Gehrmann zum Chefcoach beförderte – wieder deckungsgleich: Mit einem einfachen klaren Spielsystem, einem intensiven, laufstarken Spiel gegen den Ball, hohem Pressing, hohen Balleroberungen und schnellem Umschaltspiel sollen Erfolge eingefahren werden.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgarter Kickers: Deshalb spricht vieles für Holger Bachthaler

Stuttgarter Kickers Deshalb spricht vieles für Holger Bachthaler

Die Nichtverlängerung des Vertrags von Trainer Marco Wildersinn ist beschlossen, nun gilt es für die Stuttgarter Kickers, den Nachfolger zu bestimmen. Einen Favoriten gibt es.

  In dieses Gesamtbild passt auch Wolfgang Geiger wie die Faust aufs Auge. Der 68-Jährige wird als Mentor und Trainerentwickler die strategische Weiterentwicklung des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) vorantreiben.

Nun gilt es aber die entscheidenden Neuzugängen für die Schlüsselpositionen zu finden. Denn nur dann wird es in der kommenden Saison zu einer Platzierung im Vorderfeld der Regionalliga reichen – völlig unabhängig vom Trainer.

Weitere Themen

Snooker WM heute im TV: Diese Duelle stehen am Mittwoch auf dem Spielplan

Snooker WM heute im TV Diese Duelle stehen am Mittwoch auf dem Spielplan

Welcher Sender zeigt die Spiele der Snooker-Weltmeisterschaft 2026 heute im TV und gibt es einen kostenlosen Livestream? Das sind die aktuellen Ansetzungen.
Von Florian Huth
VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: Tickets, Sperren, Prämien – alles Wissenswerte zum Halbfinale

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg Tickets, Sperren, Prämien – alles Wissenswerte zum Halbfinale

Im DFB-Pokal stehen der VfB und der SC vor einem brisanten Duell um den Finaleinzug. Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Von David Scheu
VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Wo das Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB und dem SC Freiburg übertragen wird

VfB Stuttgart im DFB-Pokal Wo das Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB und dem SC Freiburg übertragen wird

Am Donnerstag trifft der VfB Stuttgart im Pokal-Halbfinale auf den SC Freiburg. Wo die Partie live im TV übertragen wird, lesen Sie hier.
Von Sara Braig
News aus dem Fußball: Normannia Gmünd trennt sich im Sommer von Zlatko Blaskic

News aus dem Fußball Normannia Gmünd trennt sich im Sommer von Zlatko Blaskic

Was gibt es Neues im Fußball, vor allem bei den Amateuren, speziell in Baden-Württemberg und in der Region Stuttgart? Wir liefern die wichtigsten Informationen.
Von Jürgen Frey
News zu den Stuttgarter Kickers: Für Nevio Schembri könnte die Saison gelaufen sein

News zu den Stuttgarter Kickers Für Nevio Schembri könnte die Saison gelaufen sein

In unserem Newsblog halten wir die Fans der Stuttgarter Kickers mit Neuigkeiten rund um das Team, Ligarivalen und ehemalige Spieler auf dem Laufenden.
Von Johannes Röckinger/Jürgen Frey
Stimmen zu Stuttgarter Kickers: „Pokal hat extrem hohen Stellenwert, aber für mich zählt das Spiel am Samstag“

Stimmen zu Stuttgarter Kickers „Pokal hat extrem hohen Stellenwert, aber für mich zählt das Spiel am Samstag“

Nach dem 4:1 der Stuttgarter Kickers in der Regionalliga gegen die TSG Balingen haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von Jürgen Frey
Zeremonie in Berlin: Nowitzki jetzt in Ruhmeshalle des Weltbasketballs

Zeremonie in Berlin Nowitzki jetzt in Ruhmeshalle des Weltbasketballs

Dirk Nowitzki hat seine Karriere bereits vor sieben Jahren beendet. Doch noch immer gibt es neue Ehrungen für ihn. In Berlin kommt eine besondere dazu.
Kickers besiegen TSG Balingen: Die Blauen zeigen Reaktion

Kickers besiegen TSG Balingen Die Blauen zeigen Reaktion

Die Stuttgarter Kickers schlagen die TSG Balingen durch je zwei Tore von Flamur Berisha und David Tomic vor 3280 Zuschauern 4:1. „Der Sieg tut uns sehr gut“, sagt Trainer Wildersinn.
Von Jürgen Frey
Stuttgarter Kickers gegen Balingen: Liveticker zum Nachlesen: Die Blauen schlagen Balingen 4:1

Stuttgarter Kickers gegen Balingen Liveticker zum Nachlesen: Die Blauen schlagen Balingen 4:1

Die Stuttgarter Kickers haben in der Regionalliga zumindest kurzfristig zurück in die Erfolgsspur gefunden. Am Abend konnten sie Balingen mit 4:1 besiegen. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.
Von jor
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News „Starkes Signal“ – VfB erhält Lizenz für kommende Saison

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
Weitere Artikel zu Stuttgarter Kickers Marco Wildersinn Trainer Exklusiv
 
 