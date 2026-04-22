Einigung erzielt: Holger Bachthaler wird neuer Trainer der Stuttgarter Kickers

Die grundsätzliche Einigung bestand schon vor dem 4:1 der Stuttgarter Kickers gegen die TSG Balingen, nun sind die allerletzten Details geklärt und die Tinte unter dem Vertrag dürfte bereits trocken sein: Nach Informationen unserer Redaktion wird Holger Bachthaler in der neuen Saison der Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers. Die offizielle Bekanntgabe durch den Verein wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Bachhalters Vertrag beim Bayern-Regionalligisten FV Illertissen läuft am Saisonende aus. Das vereinfachte die Gespräche mit den Kickers. Der 51-Jährige selbst regelte die Modalitäten mit seinem Arbeitgeber – er ist bisher noch im öffentlichen Dienst als Geschäftsführer im Zweckverband Iller-Roth-Günz in der kommunalen Verkehrsüberwachung tätig.

Ab Sommer soll Bachthaler die Kickers in die richtige Spur bringen. Die Aufgabe reizt ihn sehr, deshalb wird er wieder voll auf die Karte Fußball setzten. Das tat er auch schon in seiner Zeit in der Nachwuchsakademie bei RB Salzburg, als er als Nachfolger von Marco Rose die U18 trainierte (2017/18). Genauso wie als Chefcoach des SSV Ulm 1846 (2018 bis 2021).

Holger Bachthaler jubelt 2018 nach dem DFB-Pokal-Coup gegen Eintracht Frankfurt mit dem SSV Ulm 1846 Foto: imago/Sven Simon

Der künftige Kickers-Coach ist der erste Trainer, der auf Empfehlung von Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht in seiner zweiten Amtszeit für die Blauen nach Degerloch kommt. Zur Erinnerung: Die Entscheidung für Marco Wildersinn fiel noch in die Zeit unter Siebrecht-Vorgänger Marc Stein.

Die grundsätzliche Philosophie von Sport-Geschäftsführer und Trainer sind nun ab Sommer erstmals – seit Siebrecht Mustafa Ünal für Ramon Gehrmann zum Chefcoach beförderte – wieder deckungsgleich: Mit einem einfachen klaren Spielsystem, einem intensiven, laufstarken Spiel gegen den Ball, hohem Pressing, hohen Balleroberungen und schnellem Umschaltspiel sollen Erfolge eingefahren werden.

In dieses Gesamtbild passt auch Wolfgang Geiger wie die Faust aufs Auge. Der 68-Jährige wird als Mentor und Trainerentwickler die strategische Weiterentwicklung des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) vorantreiben.

Nun gilt es aber die entscheidenden Neuzugängen für die Schlüsselpositionen zu finden. Denn nur dann wird es in der kommenden Saison zu einer Platzierung im Vorderfeld der Regionalliga reichen – völlig unabhängig vom Trainer.