Einigung erzielt Holger Bachthaler wird neuer Trainer der Stuttgarter Kickers
Die letzten Details sind geklärt, nach Informationen unserer Redaktion wird Holger Bachthaler in der neuen Regionalligasaison der Cheftrainer der Stuttgarter Kickers.
Die letzten Details sind geklärt, nach Informationen unserer Redaktion wird Holger Bachthaler in der neuen Regionalligasaison der Cheftrainer der Stuttgarter Kickers.
Die grundsätzliche Einigung bestand schon vor dem 4:1 der Stuttgarter Kickers gegen die TSG Balingen, nun sind die allerletzten Details geklärt und die Tinte unter dem Vertrag dürfte bereits trocken sein: Nach Informationen unserer Redaktion wird Holger Bachthaler in der neuen Saison der Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers. Die offizielle Bekanntgabe durch den Verein wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.
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