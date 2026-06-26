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  4. Eine überfällige Finanzreform

Einigung zwischen Bund und Ländern Eine überfällige Finanzreform

Einigung zwischen Bund und Ländern: Eine überfällige Finanzreform
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Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) nach der Ministerpräsidentenkonferenz. Dort haben sich Bund und Länder auf einen besseren finanziellen Ausgleich für Kommunen geeinigt. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Dass der Bund jetzt bezahlen will, was er von den Kommunen bestellt, ist überfällig. Doch es dürfte kaum reichen. Das Land wird wohl weiter in die Bresche springen müssen

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Endlich, möchte man fast sagen, nach der Einigung zwischen Bund und Ländern am Donnerstagabend. Die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler haben beschlossen, dass der Bund 80 Prozent der Kosten übernimmt, wenn die für Länder und Kommunen bei mehr als 200 Millionen Euro liegen. Das war in der Vergangenheit nicht so. Häufig mussten die Länder den klammen Kommunen deshalb finanziell unter die Arme greifen – zuletzt etwa beim Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Künftig soll nun der Grundsatz gelten: „Wer bestellt, bezahlt.“

 

Angesichts der dramatischen Finanzlage vieler Städte und Gemeinde wäre eine andere Lösung auch kaum vorstellbar gewesen. Auf gut 4,4 Milliarden Euro belief sich das Defizit der Kommunen allein in Baden-Württemberg vergangenes Jahr, bundesweit waren es 32 Milliarden Euro. Viele Städte und Gemeinden stehen mit dem Rücken zur Wand, jonglieren zwischen Pflichtaufgaben wie der Abwasserbeseitigung und freiwilligen Angeboten wie Schwimmbädern und Sportanlagen. Dass ihnen nun zumindest etwas Erleichterung winkt, ist richtig.

Kurzfristig ändert sich für die Kommunen nichts

Allerdings: Die Einigung wird nur in die Zukunft wirken. Die Regelung soll für künftige Gesetze eingeführt werden. Und die Kommunen ächzen bereits jetzt. Kurzfristig dürfte sich daran nichts ändern. Am Ende wird das Land sehr wahrscheinlich wieder einspringen müsse. Nicht ohne Grund hat die grün-schwarze Koalition vergangene Woche beschlossen, die Schuldenbremse weiter auszuweiten, damit das Land auch für die Kommunen Schulden aufnehmen kann, wenn die Konjunktur lahmt. Das allein dürfte angesichts der Milliardendefizite kaum reichen.

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