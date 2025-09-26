In Stuttgart-Ost wird das Einkaufen nicht einfacher. Während der Ostendplatz, der Stöckachplatz und Gablenberg noch adäquat versorgt sind, herrscht anderswo akuter Mangel.
26.09.2025 - 11:00 Uhr
Im Stuttgarter Osten wird das Einkaufen des täglichen Bedarfs nicht einfacher. Im gesamtstädtischen Vergleich liegt die Verkaufsfläche pro Einwohner deutlich unter dem städtischen Durchschnitt, in Stadtteilen wie Berg, Gänsheide oder Frauenkopf gibt es kaum noch Einkaufsmöglichkeiten. Der Stadtteil Gaisburg war früher einmal ein sogenanntes E-Zentrum, erfüllt mangels Geschäften inzwischen aber nicht mehr die Kriterien eines zentralen Versorgungsbereiches.