Leere Flächen, kaputte Ausstattung: Viele Besucher wundern sich über den Zustand der Schwabengalerie. Was sagt das Centermanagement dazu?

Rebecca Anna Fritzsche 05.04.2025 - 06:00 Uhr

Die Besucher und Kunden der Schwabengalerie werden langsam ungeduldig. „Wie lange noch?“, hat jemand auf ein Schild geschrieben, mit dem eine defekte automatische Tür am Zugang zur Parkgarage versehen ist. „Tür defekt“, steht darauf – handschriftlich wurde auch noch „Seit 2023 – reparieren!“ ergänzt. Die automatische Tür ist nicht die einzige Stelle in der Schwabengalerie, an der es hakelt. Die Aufzüge auf einer Seite sind seit Monaten nicht in Betrieb, und die automatische Tür am Zugang Schwabenplatz, also vom Rathaus her, ist ebenfalls seit Monaten schon kaputt. Jeden Tag mühen sich hier Dutzende Besucher ab, die sehr schweren Türen aufzuziehen – besonders mit Kinderwagen oder mit Krücken ist das eine Kunst.