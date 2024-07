Es gibt in Stuttgart Nachbarschaften, in denen ziemlich gut verdient wird. Vier Faktoren geben Hinweise darauf, ob ein Viertel eher arm oder eher reich ist.

Johannes Fromm 14.07.2024 - 10:16 Uhr

Nur der Ramsbach trennt das reichste und eins der ärmsten Stadtviertel in Stuttgart. In Schönberg und Birkach-Nord leben Gut- und Geringverdiener fast nebeneinander – und doch jeder in seinem Stadtteil. Knapp zwei von drei Haushalte in Birkach-Nord haben weniger als 1500 Euro netto zur Verfügung, in Schönberg ist es einer von hundert. Dafür liegen dort 60 Prozent der Haushalte in der höchsten Einkommensklasse mit mehr als 5000 Euro im Monat. Das zeigt unsere Auswertung von infas360-Daten für das Projekt Einkommensatlas. Noch deutlicher sind die Unterschiede, wenn man das Jahresnetto vergleich: rund 86 000 Euro hat der durchschnittliche Haushalt in Schönberg zur Verfügung, gut 47 000 Euro in Birkach-Nord.