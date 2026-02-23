Neue Zahlen von Verdi zeigen: Freiberufliche Künstlerinnen verdienen drastisch weniger als ihre männlichen Kollegen. Wo die Lohnlücke die Spitze der Ungerechtigkeit erreicht.
Nein, das ist leider kein Aprilscherz: Berücksichtigt man den geschlechtsspezifischen Lohnunterschied, den sogenannten Gender Pay Gap, dann arbeiten freie Künstlerinnen bis zum 1. April umsonst. Das ist das Ergebnis eines genauen Blicks auf die Einkommen von Freiberuflern in der Kulturbranche, den die Gewerkschaft Verdi nun veröffentlicht hat. 25 Prozent weniger haben Frauen hier im Vergleich zu Männern 2025 verdient, der Wert stagniert im Vergleich zum Vorjahr. Die Kulturbranche bleibt damit ein markanter Ort von Ungleichheit und weiblicher Selbstausbeutung. Branchenübergreifend liegt der Gender Pay Gap weiterhin bei 16 Prozent und Frauen arbeiten bis zum 27. Februar umsonst. Frauen und Künstlerinnen treten, was ihr Einkommen betrifft, auf der Stelle.