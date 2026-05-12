Das Hauptzollamt Stuttgart hat 5,3 Milliarden Euro eingenommen. Am Stuttgarter Flughafen stellten die Beamten nicht angemeldete Waren in Millionenhöhe sicher.

Das Hauptzollamt Stuttgart hat im vergangenen Jahr Einnahmen von 5,3 Milliarden Euro erzielt. Dies sei ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, als die Summe bei 5,5 Milliarden Euro gelegen habe, teilte die Behörde am Dienstag mit. Den größten Anteil an den Einnahmen hatte die Einfuhrumsatzsteuer mit knapp vier Milliarden Euro, gefolgt von Zöllen mit rund 450 Millionen Euro.

 

Die Zöllner fertigten rund 7,4 Millionen Warensendungen ab. Die Zahl der Sendungen blieb damit im Vergleich zum Vorjahr stabil. Der Wert der importierten Waren sank leicht auf 21 Milliarden Euro. Bei Kontrollen am Stuttgarter Flughafen stellten die Beamten nicht angemeldete Waren im Wert von mehr als 2,6 Millionen Euro sicher, darunter Goldschmuck mit einem Wert von rund 1,85 Millionen Euro. Zudem entdeckten die Zöllner 1,25 Millionen geschmuggelte Zigaretten und 329 Kilogramm Tabak.

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Im Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung leitete das Hauptzollamt 2.128 Strafverfahren ein. Die Ermittler stellten bei den Sozialversicherungen einen Schaden von rund 5,3 Millionen Euro fest. Gerichte verhängten Freiheitsstrafen von insgesamt fast 35 Jahren. Ende 2025 waren beim Hauptzollamt Stuttgart 714 Personen beschäftigt, davon 99 in Ausbildung.