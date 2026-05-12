Das Hauptzollamt Stuttgart hat 5,3 Milliarden Euro eingenommen. Am Stuttgarter Flughafen stellten die Beamten nicht angemeldete Waren in Millionenhöhe sicher.

red/epd 12.05.2026 - 16:14 Uhr

Das Hauptzollamt Stuttgart hat im vergangenen Jahr Einnahmen von 5,3 Milliarden Euro erzielt. Dies sei ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, als die Summe bei 5,5 Milliarden Euro gelegen habe, teilte die Behörde am Dienstag mit. Den größten Anteil an den Einnahmen hatte die Einfuhrumsatzsteuer mit knapp vier Milliarden Euro, gefolgt von Zöllen mit rund 450 Millionen Euro.