Einsätze der Ditzinger Feuerwehr Vom Grünen Heiner in den Engelbergtunnel
Die Feuerwehr wird binnen kurzer Zeit mehrfach zu Einsätzen gerufen.
Die Feuerwehr wird binnen kurzer Zeit mehrfach zu Einsätzen gerufen.
Bei brütender Hitze haben am Montagnachmittag drei Alarmierungen für zusätzliches Schweißtreiben bei der Ditzinger Feuerwehr gesorgt. Auch wenn die Feuerwehr selbst ein wenig humorvoll ihre Situation beschreibt: Sie war drei Mal binnen 90 Minuten im Einsatz. Parallel zum Brand auf dem Grünen Heiner erreichte die Feuerwehr eine Brandmeldung aus Heimerdingen. Davon zurückgekehrt, erforderte der Thermoscanner den dritten Einsatz in rund anderthalb Stunden.