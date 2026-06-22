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Einsätze der Ditzinger Feuerwehr Vom Grünen Heiner in den Engelbergtunnel

Einsätze der Ditzinger Feuerwehr: Vom Grünen Heiner in den Engelbergtunnel
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Weithin sichtbar ist die abgebrannte Fläche auf dem Grünen Heiner. Foto: Feuerwehr Ditzingen

Die Feuerwehr wird binnen kurzer Zeit mehrfach zu Einsätzen gerufen.

Ludwigsburg: Franziska Kleiner (fk)

Bei brütender Hitze haben am Montagnachmittag drei Alarmierungen für zusätzliches Schweißtreiben bei der Ditzinger Feuerwehr gesorgt. Auch wenn die Feuerwehr selbst ein wenig humorvoll ihre Situation beschreibt: Sie war drei Mal binnen 90 Minuten im Einsatz. Parallel zum Brand auf dem Grünen Heiner erreichte die Feuerwehr eine Brandmeldung aus Heimerdingen. Davon zurückgekehrt, erforderte der Thermoscanner den dritten Einsatz in rund anderthalb Stunden.

 

Feuerwehr fuhr über Feldwege an

Mehrere Anrufer hatten laut dem Wehrsprecher Andreas Häcker gegen 13.25 Uhr eine starke Rauchentwicklung auf dem Grünen Heiner gemeldet. Da bereits ein Fahrzeug aus Korntal-Münchingen bei einem Brandeinsatz gebunden war, erfolgte primär eine Mitalarmierung der Ditzinger Wehr. Durch die kurze Anfahrt über Feldwege trafen die Einsatzkräfte aus Ditzingen bereits fünf Minuten nach der Alarmierung als erstes Löschfahrzeug ein und begannen sofort mit der Brandbekämpfung. Durch Dürre und die starken Böen auf der Anhöhe hatten sich die Flammen mit hoher Geschwindigkeit ausgebreitet. Die Hitze erhöht die Waldbrandgefahr im Land.

Mit Waldbrandpatschen, Rohren und Löschrucksäcken bekämpften die Einsatzkräfte den Flächenbrand zunächst am Feuersaum, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Die zwischenzeitlich betroffene Fläche von rund 50 auf 30 Meter wurde anschließend großzügig bewässert. Hierfür hatte die Stuttgarter Feuerwehr bereits Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr und mehrerer Freiwilligen Feuerwehren mit insgesamt mehr als 20.000 Litern Löschwasser zum Brandort entsandt. Nach gut einer Stunde meldete der Stuttgarter Einsatzleiter „Feuer aus!“

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Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Feuerwehren aus Ditzingen, Korntal-Münchingen und dem gesamten Stuttgarter Stadtgebiet mit mehr als 25 Fahrzeugen und mehr als 80 Einsatzkräften vor Ort. Beim anschließenden Blick von Ditzingen zum Brandort tauften die Einsatzkräfte die Erhebung um auf „Schwarzer Heiner“.

Thermoscanner löst erneut aus

Während des Brandeinsatzes auf dem Grünen Heiner wurde in der Eberdinger Straße im Ortsteil Heimerdingen ein weiterer Brand gemeldet. Aus ungeklärter Ursache brannte dort ein Abfallhaufen, den die Feuerwehr in kurzer Zeit ablöschte. Kurze Zeit später löste der Thermoscanner am Parkplatz Engelberg eine erneute Alarmierung aus. Vor Ort zeigte sich eine geringe Überwärmung an der Vorderachse eines Gefahrgutzuges, Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr waren nicht erforderlich.

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