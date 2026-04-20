Die Zahl der einsamen Menschen nimmt zu, vor allem in den Großstädten. Was kann helfen? Unterschätzt wird ein banaler Ort, meint unsere Kolumnistin Siri Warrlich.
20.04.2026 - 16:27 Uhr
Martina Hille hat sich oft darüber gewundert, wie vergesslich ihre Kunden doch sind. Zwanzig Jahre lang war Hille Supermarkt-Kassiererin in Rheinland-Pfalz. In einem Interview erzählte sie der Wochenzeitung „Zeit“ von den Erfahrungen in ihrem Berufsalltag: „Manchmal, wenn ich eine lange Schicht hatte, sah ich manche Kunden zwei- oder dreimal am Tag. Die sagten dann immer: ‚Ich hab was vergessen.‘ Ich glaube aber, die sind bei uns, weil sie hier Menschen treffen“, gab sie zu Protokoll.