Bombenentschärfung am Fernsehturm: So ist die Lage am Morgen

Am Sonntag wird auf der Waldau eine 240 Kilo schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Das Gebiet ist dafür weiträumig abgesperrt. Die Polizei Stuttgart erklärt im Video, wie die Lage am Morgen ist.

Julika Wolf 06.04.2025 - 10:10 Uhr

Am Sonntagmorgen ist alles ruhig. Die Sonne strahlt auf die Stuttgarter Waldau hinab, Vögel zwitschern in den Bäumen. Das idyllische Bild des perfekten Frühlingstages durchschneiden nur Absperrbänder – und die ungewöhnlich hohe Anzahl von Polizisten, die an diesem Morgen um das Gebiet herum im Einsatz sind. Auf Fahrrädern, in SUVs, zu Fuß sind sie unterwegs. Ihre Mission: Sicherstellen, dass auf den vielen Waldwegen, Straßen und in den Sportstätten und am Fernsehturm niemand unterwegs ist.