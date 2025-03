Nach dem heiß umkämpften 1:1-Unentschieden der Stuttgarter Kickers gegen die Kickers Offenbach ist es am Gazi-Stadion auf der Waldau zu unschönen Szenen gekommen.

Am Eingangstor haben Fußballfans Polizisten am späten Samstagnachmittag mit PET-Kunststoffflaschen und Dosen beworfen, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Ein Polizeisprecher sprach von einem „deutlichen Aggressionspotenzial“ der Anhänger, die er zunächst keinem der beiden Fanlager zuordnete.

„Um dem Geschehen habhaft zu werden, ist Pfefferspray eingesetzt worden“, sagte der Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Danach habe sich die Lage beruhigt, zu Festnahmen sei es bei dem Regionalliga-Spiel nicht gekommen. Auch Verletzte gab es demnach nicht.

In einem temporeichen und leidenschaftlichen Regionalligaspiel vor 8740 Zuschauern zeigten die „Blauen“ zuvor zwar ein anderes Gesicht als auswärts, können mit dem Ergebnis aber nicht zufrieden sein.