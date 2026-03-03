Einsatz für den Sport Reiner Schuler, ein Kommissär zum Anfassen
Wie Ex-Fußballer Reiner Schuler seine Liebe zum Kunst- und Einradsport entdeckt hat und warum er ihn unterstützt, obwohl er selbst nicht auf dem Rad sitzt.
Klar, dass es zu dieser Situation irgendwann kam. Reiner Schuler saß am Kampfrichtertisch, neben ihm seine vier Kollegen – und vor ihm gab seine Tochter Vivien oder Madeline auf dem Einrad ihr Bestes. „Ich versuche dann immer, den Schreiber zu machen“, erklärt er.