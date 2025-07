Einsatz in Bad Cannstatt

In Stuttgart-Birkenäcker läuft ein großer Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Kampfmittelbeseitigungsdienst: Eine Fliegerbombe muss entschärft und geborgen werden.

Christine Bilger 10.07.2025 - 15:27 Uhr

Absperrbänder, Warndreiecke und eine große Anzahl Einsatzfahrzeuge prägen am Donnerstagnachmittag das Bild im Bereich der Wetzlarer Straße. Im zu Bad Cannstatt gehörenden Stadtteil Birkenäcker hat ein Baggerfahrer bei Bauarbeiten einen gefährlichen Gegenstand entdeckt. Er legte am frühen Nachmittag einen mutmaßlichen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg frei. Die Baustelle wurde umgehend stillgelegt und das Gelände abgesperrt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückte an.