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  6. „Aus heiterem Himmel“ – Scheune bricht plötzlich zusammen

Einsatz in Kirchheim „Aus heiterem Himmel“ – Scheune bricht plötzlich zusammen

Einsatz in Kirchheim: „Aus heiterem Himmel“ – Scheune bricht plötzlich zusammen
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In Kirchheim am Neckar ist der Dachstuhl einer Scheune in der Gartenstraße komplett eingestürzt. Foto: Karsten Schmalz/KS-Images

Der Einsturz eines Gebäudes in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ruft am Samstag viele Einsatzkräfte herbei. Eine Straße muss teilweise gesperrt werden.

Ludwigsburg: Anne Rheingans (afu)

Ein lauter Knall, gefolgt von einer Staubwolke: Der Einsturz einer Scheune hat am Samstagabend in Kirchheim am Neckar für Aufregung gesorgt. Aus Sicherheitsgründen ist der Bereich in der Gartenstraße derzeit vorerst gesperrt.

 

Der Alarm ging gegen 21.15 Uhr bei den Einsatzkräften ein. Rund 35 bis 40 Mitglieder der Feuerwehren Kirchheim und Gemmrigheim eilten ebenso wie die Polizei zum Einsatzort. Dort stellten sie fest, dass sich die Trümmerteile des Gebäudes nicht nur über den Innenhof des Geländes, sondern auch über die Straße verteilt hatten.

Trümmer fallen auch auf die Straße

Auch Bürgermeister Uwe Seibold, der zu diesem Zeitpunkt unterwegs war, kam zur Unglücksstelle. „Es war schnell klar, dass zum Glück niemand in der Scheune war“, sagt er. Daher ging es am Samstagabend vor allem darum, Schutt und Trümmerteile beiseitezuräumen und den Bereich zu sichern.

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Während der untere Teil der Scheune nach Auskunft von Seibold noch steht, ist der Dachstuhl des Gebäudes komplett in sich eingestürzt. „Für mich kam der Einsturz aus heiterem Himmel“, sagt der Bürgermeister. Das Gebäude sei zwar zuletzt eingerüstet gewesen. Schäden seien von außen für ihn allerdings nicht ersichtlich gewesen.

Problem mit der Statik vermutet

„Zur Ursache ist bislang nichts bekannt“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Polizei. Der Einsturz werde derzeit auf die Statik zurückgeführt. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 150.000 Euro. Wie die Scheune genutzt wurde, ist momentan nicht bekannt.

Aus Sorge, dass während des angekündigten Gewitters weitere Trümmer auf die Straße stürzen könnten, hat Uwe Seibold den Bereich der Gartenstraße für den Verkehr vorerst absperren lassen. Es gehe aber keine akute Gefahr von dem beschädigten Gebäude aus. Der Bürgermeister will in Absprache mit der Ordnungsbehörde, einer Baufirma und einem Dachdecker den Eigentümer bei den weiteren Schritten unterstützen. „Der Einsturz wird am Montag erneut Thema sein“, sagt Seibold.

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