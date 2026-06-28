Einsatz in Kirchheim „Aus heiterem Himmel“ – Scheune bricht plötzlich zusammen
Der Einsturz eines Gebäudes in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ruft am Samstag viele Einsatzkräfte herbei. Eine Straße muss teilweise gesperrt werden.
Der Einsturz eines Gebäudes in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ruft am Samstag viele Einsatzkräfte herbei. Eine Straße muss teilweise gesperrt werden.
Ein lauter Knall, gefolgt von einer Staubwolke: Der Einsturz einer Scheune hat am Samstagabend in Kirchheim am Neckar für Aufregung gesorgt. Aus Sicherheitsgründen ist der Bereich in der Gartenstraße derzeit vorerst gesperrt.