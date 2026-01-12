Großeinsatz am Sonntagabend in Stuttgart-Hedelfingen: Mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses klagten über Atemwegsreizungen. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten aus.

jhw 12.01.2026 - 07:48 Uhr

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes mussten am Sonntagabend in die Rohrackerstraße in Stuttgart-Hedelfingen ausrücken. Nach ersten Angaben der Polizei meldeten mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses gegen 21.20 Uhr Atemwegsreizungen. Man gehe derzeit davon aus, dass wohl Pfefferspray in dem Gebäude versprüht wurde.