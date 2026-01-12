Großeinsatz am Sonntagabend in Stuttgart-Hedelfingen: Mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses klagten über Atemwegsreizungen. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten aus.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes mussten am Sonntagabend in die Rohrackerstraße in Stuttgart-Hedelfingen ausrücken. Nach ersten Angaben der Polizei meldeten mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses gegen 21.20 Uhr Atemwegsreizungen. Man gehe derzeit davon aus, dass wohl Pfefferspray in dem Gebäude versprüht wurde.

 

Die Bewohnern wurden vom Rettungsdienst behandelt. Wie viele Personen genau betroffen waren, konnte die Polizei am Montagmorgen noch nicht sagen. Wer das Reizgas versprüht haben könnte, werde nun ermittelt.