Einschlafhilfen: Melatonin – kaum Nutzen und nicht ohne Risiken

Natürlich wieder Amerika: In den USA ist Melatonin in Supermärkten erhältlich, versprochen werden nicht nur besserer Schlaf, sondern auch Muskelaufbau und Krebsvorbeugung. Seit Jahren sind Präparate mit dem Hormon bei Reisen über mehrere Zeitzonen, aber auch als Einschlafhilfe in Nordamerika sehr beliebt.

Was Melantonin ist und wozu es dient Laut Sleep Foundation – einer gemeinnützigen Organisation, die sich mit Schlafstörungen beschäftigt – nimmt ein Viertel der US-Erwachsenen Melatonin als Schlafhilfe. Aber auch in Deutschland ist Melatonin als Nahrungsergänzungsmittel mit einer Tagesdosis von bis zu einem Milligramm erlaubt. Selbst rezeptfreie Gummibärchen mit dem Stoff gibt es hierzulande – auch als Einschlafhilfe für Kinder.

Melatonin wird vom Körper zur Steuerung des Schlaf-Wach-Rhythmus gebildet und bei Dunkelheit ausgeschüttet. Für die AOK weist der Stand der Forschung darauf hin, „dass die Einnahme von Melatonin bei Jetlag-Beschwerden und bestimmten Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus helfen könnte“.

Ob das Hormon langfristig und allgemein bei Schlafstörungen geeignet und die Einnahme sicher ist, sei unklar. Eine allgemeine Empfehlung für die Einnahme bei Schlafstörungen existiere daher laut AOK nicht.

Benommenheit am Morgen

Studien zur Wirkung von Melatonin haben laut einer Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung für gesunde Erwachsene etliche Nebenwirkungen gezeigt: Kopfschmerzen, Blutdruckabfall, Albträume, Müdigkeit und Benommenheit am Morgen, unsicherer Gang und einge-schränkte Fahrtüchtigkeit. Ebenfalls nicht ausgeschlossen seien Wirkungen auf das Immunsystem und den Blutzuckerspiegel.

Bei Kindern gebe es Nebenwirkungen wie Schwindel und Verdauungsbeschwerden. Schon geringe Melatoninmengen könnten Einfluss auf andere körpereigene Hormone haben – mit Folgen für Wachstum oder Pubertät.

Öko-Test: Skeptischer Blick auf Melantonin-Produkte

Öko-Test bewertet nun nur drei Melatonin-Produkte mit „ausreichend“ – der besten Note: Doppelherz, Dr. Theiss und Vivinox. Alle 19 untersuchten frei verkäuflichen Sprays hätten nur einen „überschaubaren Nutzen, aber möglicherweise erhebliche Risiken“, urteilen die Tester. Nach Studien verkürze sich die Einschlafzeit um durchschnittlich nur sieben Minuten und verlängere die gesamte Schlafzeit um acht Minuten.

Neben dem „ungünstigen Nutzen-Risiko-Verhältnis“ kritisiert Öko-Test bei allen Testprodukten zusätzliche Mängel wie zu hohe Dosierungen, Melatoningehalte, die deutlich von den Verpackungsangaben abweichen, oder fehlende Warnhinweise.

Einige Produkte überschreiten damit nach Einstufung von Kontrollbehörden die Grenze zum Arzneimittel. Selbst Risikogruppen, die kein Melatonin einnehmen sollten – etwa Kinder, Jugendliche, Schwangere, Stillende und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen – werden nicht auf allen Produkten vollständig angegeben.

Nicht ohne ärztliche Rücksprache

Der Schlafmediziner Alfred Wiater warnte im Gespräch mit der „Deutschen Apotheker Zeitung“ davor, das Hormon ohne Rücksprache mit einem Arzt einzunehmen. „Niemand käme auf die Idee, eigenmächtig Schilddrüsenhormone einzunehmen oder sich einfach so Insulin zu spritzen“, lautete sein Vergleich.

Die AOK empfiehlt folgenden Lebensmittel mit potenziell schlaffördernden Vitaminen und Mineralien:

Vollkornprodukte wie Vollkornmehl und Haferflocken, Samen, Sonnenblumenkerne, Pinienkerne, Schweinefleisch, Erdnüsse und Erbsen (Thiamin)

fettreicher Fisch wie Makrele und Hering, Eigelb, Käse, Champignons; zusätzlich viel Zeit bei Tageslicht draußen verbringen (Vitamin D)

Haferflocken, Kakaopulver, Vollkornbrot, Samen und Kerne, Hülsenfrüchte, Spinat (Magnesium)

Schweine- und Rindfleisch, Käse, Milch, Nüsse, Roggen- und Weizenkeimlinge (Zink)

Schlafmediziner Jürgen Fietze schätzte im Interview mit dem WDR-Wissenschaftsmagazin Quarks die Wirkung der Mittel gering ein: Nehme ein jüngerer Mensch diese Präparate ein, passiere „in 90 Prozent der Fälle gar nichts“, sagt er. „Das Geld dafür können sie sich schlicht sparen.“ Verschreibungspflichtige Medikamente mit zwei Milligramm Melatonin eigneten sich für die kurzzeitige Therapie der Schlafstörung von Patientinnen und Patienten, die älter als 55 Jahre seien. Ältere Menschen hätten physiologisch einen niedrigeren Melatoninspiegel.