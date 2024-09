Sie soll Frauen aus der Ukraine im großen Stil an deutsche Senioren vermittelt haben. Nun ist die Gründerin von Seniocare 24 wegen Einschleusens von Ausländern angeklagt. Im ersten Anlauf platzte der Prozess.

Andreas Müller 26.09.2024 - 16:22 Uhr

Es war eine Razzia, die großes Aufsehen erregte. Bundesweit schwärmten etwa tausend Fahnder von Justiz, Polizei und Zoll aus, um Missstände in der Pflegebranche zu untersuchen. Bei der Vermittlung von osteuropäischen Frauen zur Pflege von deutschen Seniorinnen und Senioren in deren Zuhause, so der Verdacht, komme es zu diversen Gesetzesverstößen – etwa dem gewerbsmäßigen Einschleusen von Ausländern, der illegalen Beschäftigung und dem Vorenthalten von Arbeitsentgelt. Auf 14 Millionen Euro wurden die nicht abgeführten Sozialversicherungsbeiträge geschätzt.