Ein Besuch von Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat für die Backnanger Weltfirma am Mittwoch den Wechsel in ein neues Zeitalter eingeläutet. Erstmals laufen die Satelliten in Serie vom Band.

Sascha Schmierer 22.08.2024 - 10:06 Uhr

Mit einem lautstarken Countdown hat der Satellitenbauer Tesat am Mittwoch am Stammsitz in Backnang seine neue Serienproduktion für Laserterminals in Betrieb genommen. Gemeinsam mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann und dem Backnanger Oberbürgermeister Maximilian Friedrich drückte der für einen massiven Wachstumskurs der schwäbischen Hightech-Firma stehende Tesat-Chef Thomas Reinartz im neu erbauten Reinraum-Labor am Ufer der Murr auf einen roten Knopf.