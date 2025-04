Angeblich ist Kultur nur etwas für Besserverdienende, weshalb Familien häufig das Nachsehen haben. Aber stimmt das überhaupt? Wir haben nachgeschaut.

Adrienne Braun 25.04.2025 - 12:00 Uhr

Es kann teuer werden. Wenn eine Familie ins Theater geht und vor allem ins Musical oder in die Oper, ist das nicht billig. So lautet zumindest die gängige Meinung, weshalb oft gar nicht der Versuch gemacht wird, die Kinder für Mozart oder Verdi zu begeistern, für Shakespeare oder Schiller. Kultur, so die weit verbreitete Meinung, ist nur etwas für Besserverdienende.