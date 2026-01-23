In den USA wächst die Empörung über die Festnahme eines fünfjährigen Jungen bei einem ICE-Einsatz in Minneapolis. Politikerinnen wie Ex-Vizepräsidentin Harris verurteilten das Vorgehen.
In den USA wächst die Empörung über die Festnahme eines fünfjährigen Jungen bei einem Einsatz der US-Einwanderungspolizei ICE in Minneapolis. Politikerinnen der oppositionellen Demokraten wie die frühere Vizepräsidentin Kamala Harris und Ex-Außenministerin Hillary Clinton verurteilten das Vorgehen. UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk äußerte sich am Freitag "bestürzt über die inzwischen alltägliche Misshandlung und Herabwürdigung von Migranten und Flüchtlingen" in den Vereinigten Staaten.