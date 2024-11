Hohe Mieten und Umsatzrückgänge seit der Pandemie bei steigenden Fixkosten machen dem Einzelhandel zu schaffen. Nun macht ein Schuhladen dicht. Der örtliche Gewerbe- und Handelsverein macht sich aber keine Sorgen.

Jürgen Brand 28.11.2024 - 16:15 Uhr

In gut drei Monaten, Ende Februar, schließt Andrea Klutt ihren „SchuhLaden“ am Ostendplatz zum letzten Mal auf - und dann endgültig ab. Mehr als 40 Jahre an der Ostendstraße sind dann Schuh-Geschichte. Manche Ost-Einwohner beklagen schon ein Ladensterben im Zentrum des Stuttgarter Ostens, nachdem vor Kurzem auch der Blumenladen am Platz geschlossen hat. Der Vorsitzende des örtlichen Handels- und Gewerbevereins macht sich aber keine Sorgen um den Einzelhandel dort.