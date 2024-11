Einzelhandel in Stuttgart

Erneut verliert der Einzelhandel in Stuttgart einen klangvollen Namen: Uli Knecht schließt im Januar nach 53 Jahren sein Geschäft an der Stiftstraße – verärgert über die Stadt und die schwierige Lage für den stationären Handel.

Uwe Bogen 29.11.2024 - 15:35 Uhr

Der Ausverkauf unweit der Stiftskirche hat begonnen. „Mode, die raffiniert einfach ist“ – so lautet das Motto des Premiumhändlers Uli Knecht, der in seinem Sortiment auf Traditionsdesigner setzt, aber auch auf jüngere Luxus-Labels sowie auf seine Eigenmarke. Seine Mode mag „raffiniert einfach“ sein, „sportiv und bequem aus den besten Materialien“ noch dazu – doch alles andere als einfach und bequem ist es, ein Geschäft in der Stuttgarter City zu sein. Es sei ein seit Jahren härter werdender Kampf, wovon der Unternehmer ein Lied singen kann.