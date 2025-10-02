Der VfB hat am zweiten Spieltag der Europa League beim FC Basel 0:2 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.
02.10.2025 - 23:04 Uhr
Der VfB Stuttgart hat im ersten Auswärtsspiel der Europa League einen Dämpfer hinnehmen müssen. Beim Schweizer Meister FC Basel unterlag das Team von Sebastian Hoeneß mit 0:2 (0:1) und schaffte es dabei nicht, aus den Spielanteilen Kapital zu schlagen. Unter anderem vergab Ermedin Demirovic einen Elfmeter, zudem parierte Basel-Torhüter Marvin Hitz mehrfach. Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) geht es in der Bundesliga zuhause gegen den 1. FC Heidenheim (Liveticker).