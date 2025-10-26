Der personell umgekrempelte VfB hat am 8. Bundesliga-Spieltag gegen Mainz 2:1 (1:1) gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.

Der VfB Stuttgart hat am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga vor 59 000 Zuschauern in der MHP-Arena gegen den 1. FSV Mainz 05 2:1 (1:1) gewonnen. Nadiem Amiri hatte die Mainzer mit einem verwandelten Handelfmeter in Führung gebracht (41.). Chris Führich glich unmittelbar vor der Pause mit einem schönen Schlenzer zum 1:1 aus (45. + 4). Der Siegtreffer gelang Deniz Undav (79.).