Der VfB hat am 19. BL-Spieltag bei Borussia Mönchengladbach 3:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Marco Seliger 25.01.2026 - 17:33 Uhr

Der VfB Stuttgart hat am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach 3:0 gespielt. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß 36 (aktuell Platz vier) auf der Habenseite. Am kommenden Liga-Spieltag geht es im Landesduell gegen den SC Freiburg(Sonntag, 15.30 Uhr Liveticker).