Der VfB hat am 31. Spieltag 1:1 gegen Werder Bremen gespielt. Wir bewerten alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Stuttgarter mit einer detaillierten Einzelkritik.

Drei Tage nach dem erneuten Einzug ins Finale des DFB-Pokals hat der VfB Stuttgart sein Bundesliga-Heimspiel gegen den SV Werder Bremen nicht gewinnen können. Nach dem 1:1 haben die Stuttgarter drei Spieltage vor Saisonende 57 Punkte auf dem Konto und stehen auf Rang vier der Tabelle. Weiter geht es für den VfB am kommenden Samstag (15.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim.