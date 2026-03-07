Der VfB hat am 25. Bundesliga-Spieltag 2:2 beim FSV Mainz 05 gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Der VfB Stuttgart hat am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga 2:2 beim FSV Mainz 05 gespielt. Nach einer lange Zeit durchwachsenen Leistung sah es nach einem Doppelschlag von Ermedin Demirovic und Deniz Undav (76./77.) doch noch nach einem Sieg aus, ehe Danny da Costa für die 05er in der Nachspielzeit zum 2:2 traf.