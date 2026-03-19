Duran Duran kehren in diesem Sommer 2026 für ein Konzert nach Deutschland zurück: Angeführt von Sänger Simon Le Bon sowie den langjährigen Mitgliedern Nick Rhodes, John Taylor und Roger Taylor steht die britische Band noch immer für eine Verbindung aus eingängigen Melodien, stilistischem Gespür und visueller Kreativität. Songs wie „Hungry Like the Wolf“, „Rio“, „Ordinary World“, „The Wild Boys“, „The Reflex“ oder „Come Undone“ gehören längst zum festen Kanon der Popgeschichte – und sind weiterhin Höhepunkte ihrer Live-Auftritte.

Und nun kommen Simon LeBon, Nick Rhodes und die zwei Taylor-Boys nach Stuttgart – am 26. Juni 2026 spielen sie in der Schleyer-Halle in Stuttgart. Der Vorverkauf beginnt am 19. März über Lars Berndt Events und Eventim.

Simon Le Bon (l.) und John Taylor 2025 in Düsseldorf Foto: dpa/Henning Kaiser

Gibt es ein Geheimnis für den bis heute anhaltenden weltweiten Erfolg? Genannt wird immer wieder der eigene Duran Duran-Klang. Doch Synthesizer-Virtuose Roger Talyor wiegelt ab: „Es gab viele großartige Synthesizer-Leute vor mir“, sagte Taylor jüngst dem Musikmagazin „Rolling Stone“ – „nicht zuletzt den großartigen Giorgio Moroder und Brian Eno, den ich für den experimentellsten der modernen Musiker halte“. Und Taylor fügt hinzu: „Ich habe meinen ersten Synthesizer bekommen und einfach ausprobiert, wie alles funktioniert. Ich habe durch Spielen gelernt – ich bin kein Fan von Bedienungsanleitungen. Es war ein sehr organischer Prozess.“

Tickets für Duran Duran beginnen bei 82,50 Euro

Was ist beim Konzert in Stuttgart zu erwarten? Die Veranstalter versprechen „eine Reise durch das beeindruckende Repertoire der Gruppe – von frühen New-Wave-Klassikern bis hin zu neueren Songs“. Tickets gibt es unter www.eventim.de von 82,50 Euro an. Man kann aber auch einen VIP-Sitzplatz für in Premium Sitzplatz für 287,50 Euro buchen – oder auch für 336,50 ein Ticket kaufen, das unter anderem einen früheren Zugang in die Halle bietet. Auch bei Easy Ticket gibt es Karten – hier von 22. März an. Offizieller Beginn für Duran Duran am 26. Juni 2026 in der Schleyerhalle ist um 20.30 Uhr.