Der Einzug ins Endspiel der Europa League lohnt sich für die Vereinskasse des SC Freiburg. Ein Überblick über die Prämien - und welche Summen im Finale auf dem Spiel stehen.
19.05.2026 - 10:00 Uhr
Der bemerkenswerte Weg des SC Freiburg ins Endspiel der Europa League bedeutet nicht nur einen Imagegewinn, sondern hat auch einen enormen Geldfluss zur Folge. Auf rund 33 Millionen Euro summieren sich die Einnahmen des badischen Fußball-Bundesligisten im zweitwichtigsten europäischen Wettbewerb in dieser Saison bisher.