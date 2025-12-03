Der Gerlinger Rathausplatz verwandelt sich aktuell in ein Winterparadies mit Eisbahn und gastronomischem Angebot. Die Attraktion ist nicht nur bei Schlittschuhläufern beliebt.
Montagmorgen. Drei Trucks sind auf dem Rathausplatz geparkt. Beladen mit kleinen Holzklötzen, größeren Bodenplatten und – vor allem – Aluminiumelementen. Je ein Meter breit, fünf Meter lang, werden sie am Abend zu einer Gesamtfläche von 340 Quadratmetern zusammengelegt sein. Zu zehnt, die Lastwagenfahrer eingeschlossen, sind sie an diesem Morgen aus Baden-Baden gekommen. Sie haben Anoraks an, tragen Mützen und trotzen so der Kälte. Zunächst verteilen sie mehrere Holzklötze in regelmäßigem Abstand auf dem Platz. Mittags um 12 ist der Platz bereits zum größten Teil mit erhöht ausgelegten Bodenplatten belegt.