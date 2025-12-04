Die neue Folge setzt die Reise im Deccan Odyssey fort – mitten durch die Palastlandschaften Rajasthans bis in die Metropole Mumbai. Eine Woche voller Eindrücke, Luxus und Geschichte auf Schienen.
Vorschau
Folge 1088 führt den zweiten Teil der „Indian Odyssey“ fort, die im Deccan Odyssey durch den Nordwesten Indiens verläuft. Drei Tage nach dem Start in Neu-Delhi rollt der Zug bereits durch Rajasthan und erreicht Udaipur, die berühmte „Stadt der Seen“. Paläste spiegeln sich im Pichhola-See, darunter der Lake Palace, einst Sommerresidenz eines Maharadschas und später bekannt geworden durch den James-Bond-Film Octopussy.