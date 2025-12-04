Die neue Folge setzt die Reise im Deccan Odyssey fort – mitten durch die Palastlandschaften Rajasthans bis in die Metropole Mumbai. Eine Woche voller Eindrücke, Luxus und Geschichte auf Schienen.

Folge 1088 führt den zweiten Teil der „Indian Odyssey“ fort, die im Deccan Odyssey durch den Nordwesten Indiens verläuft. Drei Tage nach dem Start in Neu-Delhi rollt der Zug bereits durch Rajasthan und erreicht Udaipur, die berühmte „Stadt der Seen“. Paläste spiegeln sich im Pichhola-See, darunter der Lake Palace, einst Sommerresidenz eines Maharadschas und später bekannt geworden durch den James-Bond-Film Octopussy.

Die Route zieht sich rund 3.000 Kilometer durch imposante Landschaften. Ein weiterer Höhepunkt ist Aurangabad, Ausgangspunkt zu den Höhlentempeln von Ellora. Die Anlage vereint buddhistische, hinduistische und jainistische Heiligtümer und zählt zu den eindrucksvollsten Zeugnissen religiöser Vielfalt in Indien.

Nach einer Woche voller Eindrücke endet die Reise schließlich am prachtvollen Chhatrapati Shivaji Terminus in Mumbai – UNESCO-Weltkulturerbe und einer der zentralen Bahnhöfe der Millionenstadt.

Ausstrahlung

Die Folge „Im Luxuszug von Rajasthan nach Mumbai“ läuft am Freitag, 5. Dezember 2025, um 14:15 Uhr im SWR.

Das ist Eisenbahn-Romantik im SWR

„Eisenbahn-Romantik“ ist seit 1991 eine feste Größe im SWR-Programm. Die Reihe zeigt Reportagen über Bahnstrecken, historische und moderne Schienenfahrzeuge, Museumsbahnen, internationale Zugreisen sowie Modellbahnen. Sie greift ebenso politische und infrastrukturelle Themen auf – von Streckenstilllegungen über umstrittene Planungen bis hin zu gelungenen Verkehrskonzepten.

Trotz ihres großen Erfolgs wird die Produktion neuer Folgen aus Spargründen eingestellt. Einige neue Ausgaben über internationale Zugreisen entstehen dennoch und werden 2026 im SWR und der ARD Mediathek ausgestrahlt. Die Marke bleibt bestehen: Mehr als 1.000 Folgen sind online verfügbar, und Wiederholungen laufen weiterhin regelmäßig im Programm. Bahn-Themen bleiben zudem Teil anderer Formate und Dokumentationen, etwa zu großen Infrastrukturprojekten wie Stuttgart 21.