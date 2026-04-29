Viele Hobbygärtner fürchten einen erneuten Kälteeinbruch mit den Eisheiligen. Kommen sie dieses Jahr verfrüht?
29.04.2026 - 08:55 Uhr
Anfang Mai könnte es in Deutschland zunächst ungewöhnlich warm werden. Nach der 10-Tage-Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Dienstag, 28. April 2026, setzt sich zum Monatsbeginn ruhiges und teils sommerliches Hochdruckwetter durch. Von einem klassischen Kälteeinbruch ist in der ersten Maiwoche demnach nicht auszugehen. Dennoch deutet die weitere Entwicklung auf eine Umstellung hin: Ab dem Wochenende sollen von Westen her Schauer und Gewitter häufiger werden, in der zweiten Wochenhälfte wird es nach DWD-Einschätzung etwas kühler.