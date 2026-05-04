Die Eisheiligen treten traditionell Mitte Mai auf. Wie wird das Wetter bis zur Kalten Sophie?
04.05.2026 - 07:05 Uhr
Nach der aktuellen 10-Tage-Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist in Deutschland Anfang bis Mitte Mai mit Wolken, gebietsweise Regen und einzelnen Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen liegen dabei meist im mäßig warmen Bereich. Frost ist nach derzeitigem Stand vor allem in den Nächten vor den Eisheiligen ein Thema – während der eigentlichen Eisheiligen soll es nachts voraussichtlich frostfrei bleiben.