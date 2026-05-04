Nach der aktuellen 10-Tage-Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist in Deutschland Anfang bis Mitte Mai mit Wolken, gebietsweise Regen und einzelnen Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen liegen dabei meist im mäßig warmen Bereich. Frost ist nach derzeitigem Stand vor allem in den Nächten vor den Eisheiligen ein Thema – während der eigentlichen Eisheiligen soll es nachts voraussichtlich frostfrei bleiben.

Die Eisheiligen dauern traditionell vom 11. bis 15. Mai. Gemeint sind die Gedenktage der Heiligen Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia. Im Volksglauben gelten sie als Zeitraum, in dem noch einmal empfindliche Kälte auftreten kann. Meteorologisch ist das kein festes Gesetz, aber Kälterückfälle im Mai sind grundsätzlich möglich.

Vor den Eisheiligen: Wechselhaftes Wetter und stellenweise Bodenfrost

Bereits in der Woche vor den Eisheiligen wird das Wetter in Deutschland unbeständig. Für Mittwoch, 6. Mai 2026, erwartet der DWD im Norden heitere bis wolkige und trockene Abschnitte. In der Mitte soll es stark bewölkt und regnerisch werden. Im Süden sind zunächst einzelne, später häufiger Schauer und teils kräftige Gewitter möglich.

Die Temperaturspanne fällt regional deutlich unterschiedlich aus. Im Regen werden nur 7 bis 11 Grad erwartet, im Norden 11 bis 14 Grad. Im Süden kann es mit 17 bis 23 Grad deutlich milder werden. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen im Süden auf 10 bis 5 Grad, sonst auf 6 bis 1 Grad. Vor allem im Norden ist gebietsweise Frost in Bodennähe möglich.

Auch in der Nacht zum Freitag kann es im Norden verbreitet und im Osten lokal Frost in Bodennähe geben. Das ist für Gärtner und Landwirte relevant, weil empfindliche Pflanzen auch bei Lufttemperaturen über null Grad Schaden nehmen können, wenn es direkt am Boden friert.

Wochenende vor den Eisheiligen: Milder, aber gewittrig

Zum Wochenende steigen die Temperaturen wieder an. Am Freitag erwartet der DWD meist trockenes und heiteres Wetter mit Höchstwerten zwischen 17 und 22 Grad. Am Samstag liegen die Temperaturen voraussichtlich zwischen 17 und 23 Grad. Allerdings nimmt die Gewitterneigung im Süden und Westen wieder zu.

Am Sonntag, 10. Mai 2026, ziehen von Nordwesten her dichte Wolken und Regen auf. Der Regen soll sich im Tagesverlauf nach Südosten verlagern und in der Nacht den Süden erreichen. Die Höchstwerte liegen voraussichtlich bei 18 bis 22 Grad, an den Küsten bleibt es kühler.

Start der Eisheiligen: Mäßig warm und nachts frostfrei

Für Montag, 11. Mai 2026, den Beginn der Eisheiligen, beschreibt der DWD einen langsam südwärts abziehenden Regen. Danach soll es häufig trocken bleiben. Erst am Mittwoch, 13. Mai, ist aus Nordwesten neuer Regen möglich.

Die Temperaturen werden in der Trendprognose als „mäßig warm“ eingeordnet. Wichtig ist: In den Nächten soll es nach derzeitigem Stand frostfrei bleiben. Damit deutet sich für den Beginn der Eisheiligen 2026 kein ausgeprägter Kälteeinbruch an.

Auch die probabilistische Wochenvorhersage des DWD für Deutschland spricht eher gegen eine ungewöhnlich kalte Phase. Für die Woche vom 4. bis 10. Mai liegt die Wahrscheinlichkeit für wärmere Temperaturen bei 56 Prozent, für normale Temperaturen bei 31 Prozent und für kältere Temperaturen bei 13 Prozent. Für die Woche vom 11. bis 17. Mai liegt die Wahrscheinlichkeit für normale Temperaturen bei 41 Prozent, für wärmere Temperaturen bei 35 Prozent und für kältere Temperaturen bei 24 Prozent.

Was bedeutet das für Garten und Landwirtschaft?

Nach aktuellem Stand ist die kritische Phase eher vor dem Beginn der Eisheiligen zu erwarten. Besonders in den Nächten zum Donnerstag und Freitag kann Bodenfrost auftreten. Empfindliche Pflanzen sollten deshalb in diesen Nächten geschützt werden, etwa durch Vlies, Abdeckungen oder einen Standort nahe an der Hauswand.

Für die Eisheiligen selbst sieht die Vorhersage weniger kritisch aus. Zwar bleibt das Wetter wechselhaft, mit Regen und später erneutem Niederschlag aus Nordwesten. Ein flächiger Frost oder ein markanter Kaltlufteinbruch ist in der vorliegenden Prognose aber nicht erkennbar.