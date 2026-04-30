Die Eisheiligen stehen vor der Tür, doch wie wird das Wetter in Deutschland? Drohen Frostnächte oder bleibt es mild? Ein Blick auf die Prognosen.

Die Eisheiligen, die traditionell Mitte Mai erwartet werden, sind bekannt für ihre kühlen Temperaturen und Frostgefahr. Die aktuellen Wetterprognosen deuten auf wechselhafte Bedingungen hin, die je nach Region unterschiedlich ausfallen. Während die Temperaturen in den ersten Maiwochen noch mild bleiben, könnte es in der zweiten Maihälfte pünktlich zur kalten Sophie kühler werden.

Freundlicher Start in den Mai Die ersten Maiwochen beginnen in Deutschland mit milden Temperaturen und sonnigen Abschnitten. In vielen Regionen sind Höchstwerte von bis zu 25 Grad möglich. Besonders im Süden und Westen des Landes zeigt sich das Wetter zunächst von seiner freundlichen Seite. Doch diese Phase ist nur von kurzer Dauer.

Wetterumschwung ab der zweiten Maiwoche

Ab der zweiten Maiwoche wird das Wetter zunehmend wechselhaft. Laut den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und anderer Wetterportale sind Schauer und Gewitter zu erwarten. Die Temperaturen gehen spürbar zurück, und in einigen Regionen werden nur noch Höchstwerte von 12 bis 15 Grad erreicht. Besonders im Norden und Osten Deutschlands könnte es nachts sogar zu Bodenfrost kommen.

Gefahr für empfindliche Pflanzen

Die kühleren Nächte während der Eisheiligen könnten für Hobbygärtner noch einmal problematisch werden. In klaren Nächten besteht vor allem im norddeutschen Binnenland Frostgefahr. Empfindliche Pflanzen sollten daher geschützt werden. In südlicheren Regionen wie Bayern oder Baden-Württemberg bleibt es etwas milder, jedoch ebenfalls unbeständig.

Unsichere Langfristprognosen

Die langfristigen Wetterprognosen für die Eisheiligen bleiben unsicher. Einige Modelle deuten auf eine Stabilisierung des Wetters mit mehr Sonnenschein und steigenden Temperaturen hin. Andere Szenarien prognostizieren weiterhin kühle und feuchte Bedingungen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Wetterlage entwickelt.