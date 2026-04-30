Die Eisheiligen stehen vor der Tür, doch wie wird das Wetter in Deutschland? Drohen Frostnächte oder bleibt es mild? Ein Blick auf die Prognosen.
Die Eisheiligen, die traditionell Mitte Mai erwartet werden, sind bekannt für ihre kühlen Temperaturen und Frostgefahr. Die aktuellen Wetterprognosen deuten auf wechselhafte Bedingungen hin, die je nach Region unterschiedlich ausfallen. Während die Temperaturen in den ersten Maiwochen noch mild bleiben, könnte es in der zweiten Maihälfte pünktlich zur kalten Sophie kühler werden.